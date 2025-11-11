Синоптики считают, что супертайфун "Фунг-Вонг" может ослабеть в ближайшие сутки

Скорость ветра 12 ноября прогнозируется на уровне 25 м/с, а порывов - до 35 м/с",- сообщили в Гидрометцентре РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Обрушившийся на Филиппины супертайфун "Фунг-Вонг" в ближайшие сутки может немного ослабеть. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Сегодня в 03:00 мск скорость ветра в зоне тайфуна составляла 30 м/с, при этом порывы достигали 43 м/с, в 03:00 мск среды, 12 ноября, скорость ветра прогнозируется на уровне 25 м/с, а порывов - до 35 м/с",- сказал собеседник агентства.

Тайфун "Фунг-Вонг" обрушился на Филиппины 9 ноября. По последним данным, стихия унесла жизни как минимум 18 человек, еще 28 жителей получили травмы, двое числятся пропавшими без вести.

По информации посольства России в столице Филиппин Маниле, российские граждане не пострадали в результате стихии. Более 1,4 млн жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около 3 млн потребителей в 12 регионах страны.