На Алтае близкий одной из жертв маньяка Манишина потребовал ужесточить наказание

В октябре Калманский районный суд приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы

БАРНАУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Родственник одной из жертв "политеховского маньяка" Виталия Манишина подал апелляционную жалобу на решение Калманского суда Алтайского края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе судов региона, потерпевший требует ужесточить наказание, вынесенное Манишину.

"Жалоба поступила от одного из потерпевших, в которой он просит ужесточить наказание [Манишину]", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным картотеки Калманского районного суда, также зарегистрирована жалоба со стороны защиты Манишина. Ранее защитник осужденного в суде заявляла, что мужчина невиновен в совершенных преступлениях, аргументируя это тем, что обвиняемый мог себя оговорить и что доказательств его вины недостаточно.

По данным картотеки судебных дел Алтайского краевого суда, дата рассмотрений жалоб еще не назначена.

О деле Манишина

1 октября 2025 года Калманский районный суд Алтайского края приговорил Манишина к максимальному сроку заключения - 25 годам лишения свободы, первые семь лет из которых он должен отбывать в тюрьме. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, установлена причастность Виталия Манишина к 11 убийствам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае. В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела потерпевших.

Еще в 1989 году Манишин, являясь студентом, попытался изнасиловать свою первую жертву, 17-летнюю девушку, которую впоследствии убил. Долгое время это убийство оставалось нераскрытым, но в мае 2023 года фигурант был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия удалось установить причастность Манишина еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

Как рассказали в прокуратуре, следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их следовать с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал их, а тела прятал в лесном массиве. По версии следствия, все жертвы, кроме одной женщины, так или иначе были связаны с Алтайским государственным техническим университетом. Когда следствие установило, что исчезновения и убийства связаны между собой, убийцу начали называть "политеховским маньяком".