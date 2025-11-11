На Украине у причастных к коррупции в энергетике изъяли более $4 млн

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что обыски продолжаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изъяли более $4 млн во время обысков по делу о коррупции в энергетике. Об этом сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда".

"Мы провели уже много обысков, некоторые продолжаются. Где-то еще изымаются деньги. Сейчас мы видим, что там уже больше $4 млн изъято. Если я не ошибаюсь, мы их нашли по местам проживания участников преступной организации", - сказал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. В тот же день НАБУ опубликовало записи разговоров, которые велись в квартире Миндича, однако имена участников не назывались. Как заявлял депутат Верховной рады Ярослав Железняк, среди них были Миндич и Галущенко. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике "отмыли" около $100 млн.