Экс-замглавы администрации Клина предъявили обвинение во взяточничестве

Обвиняемый получил через двух посредников взятку в 200 тыс. рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на текущий ремонт автомобильной дороги

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывшему заместителю главы администрации городского округа Клин и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Московской области.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области обвинение в совершении коррупционных преступлений предъявлено бывшему заместителю главы администрации г. о. Клин, директору коммерческой фирмы и двум посредникам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность заместителя главы администрации Клина, получил через двух посредников взятку в 200 тыс. рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на текущий ремонт автомобильной дороги, за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ и других сопутствующих документов.

Также бывший чиновник проверяется на причастность к хищению мошенническим путем денежных средств в сумме более 3 млн 800 тыс. рублей при реализации муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги. "По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Проведены 9 обысков, допрошены 15 свидетелей, в том числе лица, изобличившие преступную деятельность бывшего замглавы администрации, назначены компьютерно-технические судебные экспертизы по изъятым в ходе предварительного следствия техническим средствам", - добавили в областном СК.