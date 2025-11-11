СК установил шестерых подростков, нападавших на сверстников в Краснодаре

Двух человек задержали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи установили шестерых членов группы подростков, совершавших нападения на сверстников в Краснодаре, двое из них задержаны, третья, с учетом особенностей здоровья, помещена в специализированное учреждение закрытого типа. Об этом журналистам сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В настоящее время следователями СКР установлены 6 подростков, совершавших противоправные действия. В рамках расследования уголовного дела следователем СК по краю задержаны 15 и 17-летний подростки, которые принимали наиболее активное участие в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Также еще одна активная участница группы - 15-летняя девушка, с учетом особенностей здоровья помещена в специализированное учреждение закрытого типа", - говорится в заявлении.

Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте двоих задержанных на время предварительного следствия. Уточняется, что остальным суд избрал иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

По предварительной версии следователей, группа подростков с сентября 2025 году нападала на сверстников в одном из микрорайонов Краснодара, применяя физическую силу.

Ранее в местных соцсетях опубликовали информацию о нападениях группы подростков на сверстников в одном из микрорайонов Краснодара с причинением телесных повреждений. Тогда следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным прокуратуры Краснодарского края, девочка, организовавшая массовое скопление подростков и предварительно избившая сверстницу по одному из эпизодов нападения на детей в микрорайоне в Краснодаре, состоит на профилактических учетах. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали, что отец вместе с несовершеннолетней зачинщицей самостоятельно приехали в отдел полиции, с ними провели работу сотрудники ПДН, девушка дала объяснения по всем фактам, изложенным в публикациях. На отца полицейскими был составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).