Полиция Подмосковья проводит проверку после драки девятиклассников

В ГУ МВД сообщили, что полицейские опросили участников драки в присутствии законных представителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после драки двух девятиклассников в поселке Дружба, в ходе которой один из учеников угрожал другому ножом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в учебном учреждении, расположенном в поселке Дружба. "По предварительной информации, между двумя девятиклассниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой один из них ударил оппонента и угрожал ему раскладным ножом", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что полицейские опросили участников драки в присутствии законных представителей. "Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - подытожили в полиции.