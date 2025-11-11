В Сухуме из-за стрельбы пострадали пять человек

В городе объявили план-перехват, отметил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут

СУХУМ, 11 ноября. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Сухуме, сообщил журналистам министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.

"В результате перестрелки пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии", - сказал Киут.

По словам министра, объявлен план-перехват. О произошедшем проинформирован президент Бадра Гунба.

Как сообщили в пресс-службе МВД, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание причастных к перестрелке в районе "Вием" 11 ноября. "Приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киута объявлен план-перехват. В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по г. Сухум. Ситуация на личном контроле президента Республики", - говорится в сообщении.