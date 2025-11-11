NU.nl: в Нидерландах начали расследование после сообщения о дронах над Лимбургом

После получения информации о появлении БПЛА над южной частью провинции в воздух подняли вертолет

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов начала расследование по факту сообщения местных жителей о появлении нескольких неопознанных "крупных дронов" в воздушном пространстве над южной частью провинции Лимбург. Об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По их информации, после получения сообщений о появлении БПЛА над Лимбургом для проверки информации в воздух был поднят вертолет. Как отмечает портал, правоохранителям о дронах сообщили местные жители, которые заметили несколько объектов в небе неподалеку от города Брюнсюм, а также рядом с аэропортом Маастрихт-Ахен.

Полиция официально не подтвердила точное место обнаружения БПЛА, указывая лишь на "юг Лимбурга" и поясняя, что вертолет был поднят в воздух, чтобы разыскать дроны и убедиться, что сообщения об их пролете не были ошибочными. Установить оператора беспилотников и место их запуска не удалось.

7 ноября военная полиция Нидерландов начала проверку после сообщения о появлении неопознанного летательного аппарата над авиабазой Гилзе-Рейен на юге страны. Представитель ведомства заявлял, что происхождение объекта так и не удалось выяснить. В Минобороны Нидерландов также уточнили, что за последние месяцы аналогичные случаи фиксировались у авиабазы Фолкел и порта Флиссинген. Тем не менее ни в одном из случаев уголовное дело не было возбуждено.

Нидерландский политолог Патрик Болдер отмечал, что идентифицировать подобные объекты крайне сложно, и предостерег власти страны от "преждевременной истерии". По его словам, лишь немногие радары в Нидерландах способны отличить беспилотники от птиц или гражданских самолетов.