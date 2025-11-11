Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест на два месяца

Мужчину обвиняют по делу о получении взятки в особо крупном размере

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Сургутский городской суд продлил на два месяца домашний арест бывшему первому замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексею Шипилову по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"По результатам предварительного слушания судом вынесено постановление о продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - говорится в сообщении.

Шипилов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024-го обвиняемый, занимая должность замгубернатора, получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании. Шипилов дал незаконные указания перевести многоквартирные дома под обслуживание этой коммерческой организации. В результате дома перешли в обслуживание фирмы, а муниципальная управляющая компания была признана банкротом.

Шипилов был арестован 15 февраля 2024 года, но 22 сентября 2025 года по апелляционной жалобе суд изменил ранее избранную меру пресечения на домашний арест. В связи с возбуждением уголовного дела "Единая Россия" приостановила членство экс-замгубернатора в партии.