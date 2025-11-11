СК завел дело после драки подростков в школе в Раменском

По уголовному делу запланировано проведение допросов и иных следственных действий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о хулиганстве и халатности после драки подростков в одной из школ в Раменском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации СМИ о хулиганских действиях ученика одной из школ, совершенных в отношении одноклассника (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 10 ноября в школе поселка Дружба Раменского муниципального округа между двумя девятиклассниками во время перемены произошла ссора. В какой-то момент один из них достал перочинный нож, продемонстрировал его, после чего нанес однокласснику несколько ударов кулаком в лицо.

"В настоящее время по уголовному делу запланировано проведение допросов и иных следственных действий. Вместе с тем следователями также возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий со стороны должностных лиц общеобразовательного учреждения, допустивших пронос ножа в школу (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - заключили в областном ГСУ СК.