Экс-начальника управления департамента МО Вертелецкого осудили на 10 лет колонии

Также по этому уголовному делу вынесли приговор экс-начальнику инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения полковнику Владимиру Хорошунову

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии бывшего начальника управления департамента Министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, признав его виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, экс-начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Владимир Хорошунов осужден по этому же уголовному делу на шесть лет колонии.

"Назначить Вертелецкому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Хорошунову - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей стороны на общую сумму 778 тысяч рублей удовлетворить в полном объеме", - огласил приговор судья.

Кроме того, обоих суд лишил воинских званий "полковник", а Вертелецкого - госнаград: медали ордера "За заслуги перед Отечеством" II степени и ордена "За военные заслуги", назначив ему в качестве дополнительного наказания штраф в 700 тыс. рублей (прокурор просил назначить 3,8 млн рублей). Также Веретелецкому пять лет запрещено занимать должности на госслужбе. Хорошунов лишен медали Суворова, ему два года запрещено занимать должности на госслужбе. Потерпевшей стороной признано Минобороны РФ.

В прениях сторон прокурор просил для Вертелецкого 10 лет колонии строгого режима, для Хорошунова - 7 лет колонии общего режима. Дело офицеров рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных материалов.

Как ожидается, защита обжалует приговор в апелляционной инстанции.

В чем обвинялись

Вертелецкий обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 285.4 (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) УК РФ. Хорошунову было вменено в вину только злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором компании "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 млн рублей.

На имущество Вертелецкого наложен арест.