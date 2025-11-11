В суд направили дело о пожаре в хостеле для мигрантов в Истре

Возгорание произошло из-за нагретой поверхности электрической плиты, девять постояльцев погибли

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации незаконного хостела для мигрантов в Истре, где в 2024 году в результате пожара погибли 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех обвиняемых в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть девяти человек (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ). <…> По уголовному делу следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении еще одного фигуранта ранее уже было передано в суд для рассмотрения по существу в связи с заключением досудебного соглашения.

Установлено, что в апреле 2024 года директор и двое сотрудников фирмы по подбору работников для трудоустройства на склад одного из маркетплейсов обратились к знакомому за услугами по поиску рабочей силы и последующего размещения работников на территории Подмосковья. Подобрав не менее 25 нелегальных мигрантов, мужчина арендовал для их проживания домовладение, расположенное в СНТ "Снегирь" деревни Падиково городского округа Истры. Тем самым было организовано незаконное пребывание иностранцев без уведомления компетентных органов МВД.

23 мая 2024 года в доме произошло возгорание, 9 постояльцев погибли. Как установлено в ходе следствия, возгорание и распространение огня произошло от нагретой поверхности электрической плиты и оставленной на ней посуды и пищи. Допущенные нарушения правил и норм пожарной безопасности не позволили своевременно эвакуировать проживающих там иностранцев, что привело к гибели людей.