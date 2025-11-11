Сторона обвинения завершила представление доказательств по делу Муминджанова

В ближайших заседаниях свою позицию будет отстаивать сторона защиты

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Очередное заседание по делу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова прошло в Воронежском гарнизонном суде. Сторона обвинения завершила представление доказательств, в ближайших заседаниях свою позицию будет отстаивать сторона защиты, сообщили ТАСС в аппарате суда.

"Сегодня оглашала документы сторона защиты. [Сторона обвинения] завершила, да", - сообщили корреспонденту ТАСС в суде.

Следующее судебное заседание состоится 18 ноября. В аппарате гарнизонного суда отметили, что ряд ближайших заседаний могут закрыть полностью или частично от лиц, напрямую не участвующих в процессе, поскольку будут допрашиваться близкие родственники Муминджанова.

Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.