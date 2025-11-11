ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ущерб бюджету Воронежа составил 400 млн рублей при возведении ливневки

Муниципальный заказчик выплачивал дополнительные авансы подрядчику без разрешения на строительство сетей ливневой канализации в центре города
15:51

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Воронежская прокуратура совместно с региональным УФСБ установила, что муниципальный заказчик выплачивал дополнительные авансы подрядчику без разрешения на строительство сетей ливневой канализации в центре Воронежа. Объект не достроен в срок, ущерб бюджету составил не мене 400 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

"Установлено, что должностными лицами муниципального заказчика производилась выплата дополнительных авансов подрядной организации в отсутствие разрешения на строительство объекта, банковской гарантии либо иного обеспечения исполнения контракта. Законных оснований для изменения существенных условий контракта не имелось, что привело к незавершению строительства объекта в установленный срок, нарушению прав и законных интересов жителей города Воронежа. Материальный ущерб бюджету составил не менее 400 млн рублей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области.

Отмечается, что прокурорская проверка была проведена совместно с региональным управлением ФСБ. "Контракт заключен муниципальным казенным учреждением городского округа город Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства". Финансирование строительства осуществляется за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов. На основании материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ", - добавили в прокуратуре. 

