В Абхазии возбудили дело после стрельбы во время траурной процессии

Ведутся поиски причастных к преступлению

СУХУМ, 11 ноября. /ТАСС/. Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело по факту стрельбы, во время которой пять человек получили различные ранения. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Республики Абхазия.

"11 ноября примерно в 13:20 мск в Сухуме неустановленное следствием лицо, расположившись в заброшенном доме по улице Гумская, произвело не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра в направлении двора домовладения, расположенного на этой же улице. В результате в республиканскую больницу с различной степенью тяжести вреда здоровью доставлены пятеро граждан. По данному факту прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению", - говорится в сообщении.

Ранее прокурор города Алхас Агумава сообщал, что неизвестный выстрелил в направлении людей во время траурной процессии.

Президент республики Бадра Гунба поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры по установлению обстоятельств преступления и задержанию причастных лиц и оперативно докладывать ему о результатах расследования. Он также поручил министерству здравоохранения обеспечить раненым всю необходимую медицинскую помощь и держать ситуацию под контролем.

Все раненные находятся в реанимации, троим пострадавшим сделали операции.