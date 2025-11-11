Выяснением причин крушения С-130 в Грузии займутся турецкие эксперты

Обломки взяты под охрану подразделением по расследованию авиакатастроф, сообщили в Минобороны Турции

СТАМБУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Турецкие эксперты займутся выяснением обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета С-130 ВС Турции в Грузии. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

"Грузинские поисково-спасательные команды в районе 17:00 достигли места падения самолета. Его обломки взяты под охрану нашим подразделением по расследованию авиакатастроф. Причина крушения самолета будет установлена по результатам детального расследования, которое проведет наша команда", - говорится в сообщении.

Как сообщил департамент коммуникаций президента Турции, глава республики Тайип Эрдоган провел во вторник вечером телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. "Обсуждалась ситуация с поисково-спасательными работами в районе крушения военно-транспортного самолета в Грузии", - говорится в сообщении.