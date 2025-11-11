В Лубнах пропал свет из-за аварии на ЛЭП

В других общинах района наблюдаются колебания напряжения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Город Лубны в Полтавской области Украины остался без электричества и водоснабжения из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

"В Лубенской общине произошла авария на линии электропередачи, из-за чего в городе отсутствует энерго- и водоснабжение. В других общинах района наблюдаются колебания напряжения", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, ведется работа над ликвидацией аварии.