В Египте в ДТП 14 россиян получили травмы средней тяжести

Тяжело пострадавших нет

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. В ДТП с участием туристического автобуса на востоке Египта 14 граждан РФ получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщило генконсульство России в Хургаде.

"1 человек погиб, 14 госпитализированы со средней тяжестью (1 в г. Каир, 2 в г. Рас-Гариб, 11 в г. Хургада), 12 человек возвращаются в отели. Тяжело пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Туристический автобус с российскими туристами врезался в грузовик на дороге Хургада - Каир 11 ноября около четырех часов утра по местному времени (05:00 мск). В результате аварии погибла россиянка и водитель автобуса. Ранее в генконсульстве сообщали, что число пострадавших, остающихся в больницах, не превышает пяти. Дипломаты отмечали в беседе с ТАСС, что несовершеннолетних среди госпитализированных туристов нет.