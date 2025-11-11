Часть Ровно осталась без света

Причиной стала аварийная ситуация на энергетическом объекте

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Город Ровно - административный центр Ровненской области на западе Украины - частично обесточен из-за аварийной ситуации на энергетическом объекте. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.

"Часть областного центра осталась без света. Все из-за аварийной ситуации, которая произошла на одном из объектов "Укрэнерго", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Коваль не уточнил, на каком именно объекте возникла авария. Он добавил, что идет работа над восстановлением электроснабжения.