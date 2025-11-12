В Новосибирске произошел пожар в административном здании

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. В Новосибирске произошел пожар в административном многоэтажном здании. Возгорание возникло на третьем этаже, сообщили на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Поступила информация о пожаре в административном здании Октябрьского района города Новосибирск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на третьем этаже здания. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара. По уточненным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. На месте работают несколько пожарных расчетов. В здании располагаются офисные помещения.

В новость внесены изменения (04:52 мск) - добавлена информация о локализации пожара.