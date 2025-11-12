В промзоне в Ставропольском крае произошло возгорание от обломков БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Возгорание из-за обломков сбитых БПЛА произошло на территории промзоны в Буденновске Ставропольского края. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Над Буденновским округом силы ПВО Минобороны России отразили террористическую атаку украинских беспилотников. От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.