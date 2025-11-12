На Алтае из-за пожара в частном доме погиб ребенок

Еще три человека пострадали

БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Один ребенок погиб и трое человек получили травмы при возгорании в частном двухквартирном доме в селе Черемное Павловского района Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

"На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения МЧС России дом горел открытым огнем, людей внутри не было. В результате случившегося погиб ребенок, еще один ребенок травмирован, также травмированы двое мужчин", - отметили в ведомстве.

ЧП произошло в селе Черемное Павловского района. Площадь пожара составила около 120 кв м. На месте работали 15 пожарных, задействовали 6 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать перекалившаяся печь, из-за чего загорелось потолочное перекрытие.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств гибели ребенка.