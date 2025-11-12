В ЕАО в автоаварии погиб человек

Еще три человека получили травмы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали, один погиб в автомобильной аварии, произошедшей на трассе в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло близ реки Сагды-Бира на участке федеральной дороги в Облученском районе. В ходе работ на месте инцидента спасатели деблокировали пострадавшего мужчину.

"Всего пострадавших четверо. Трое мужчин спасены. К сожалению, один погиб. Сейчас медики борются за жизнь деблокированного", - говорится в сообщении.