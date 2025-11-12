В центре Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,5

Эпицентр находился в 31,2 км от города Наньтоу

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 12 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в уезде Наньтоу в центре Тайваня. Как сообщает Центральное метеорологическое управление острова, эпицентр землетрясения находился в районе поселка Гоусин в 31,2 км к северо-востоку от административного центра уезда - города Наньтоу - на глубине 23,7 км.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:26 (23:26 вторника мск). Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

В последние месяцы, как обращают внимание сейсмологи, на острове произошла серия подземных толчков разной интенсивности. Предыдущее землетрясение магнитудой 5 отмечено 10 ноября на юге Тайваня.

12 июня на востоке острова были зафиксированы толчки магнитудой 6,2. 8 и 18 октября на востоке Тайваня произошли землетрясения магнитудой 5 и 5,3 соответственно. 31 октября землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в уезде Хуалянь.