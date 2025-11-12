В Забайкалье выявили банду, незаконно вывезшую лес на 1 млрд рублей

Деятельность преступников пресекли сотрудники регионального ЛУ МВД на транспорте совместно с УФСБ

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Банду контрабандистов, которые вывезли из России лес на сумму свыше 1 млрд рублей, выявили в Забайкальском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Свыше миллиарда рублей - такова стоимость леса, который контрабандой вывезли из России участники преступного сообщества. Мои коллеги из Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191.1, 210 и 226.1 УК РФ", - написала Волк.

По версии следствия, житель Забайкальского края и гражданин одного из государств Восточной Азии в 2012 году создали криминальную структуру. Они привлекли троих граждан РФ и троих иностранцев в Забайкальском крае и Бурятии. Соучастники покупали и перерабатывали незаконно заготовленную древесину, подделывали документы для вывоза из России.

Деятельность преступников пресекли сотрудники Забайкальского ЛУ МВД на транспорте совместно с региональным УФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в суд.