Над Россией за ночь сбили 22 украинских БПЛА

Из них восемь беспилотников уничтожили над Ростовской областью

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ, в том числе Московским, 22 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата: восемь БПЛА - над территорией Ростовской области, четыре БПЛА - над территорией Ставропольского края, три БПЛА - над территорией Орловской области, три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Тульской области, один БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Московского региона", - сказали там.