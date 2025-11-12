ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над Россией за ночь сбили 22 украинских БПЛА

Из них восемь беспилотников уничтожили над Ростовской областью
04:13
обновлено 04:16
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ, в том числе Московским, 22 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата: восемь БПЛА - над территорией Ростовской области, четыре БПЛА - над территорией Ставропольского края, три БПЛА - над территорией Орловской области, три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Тульской области, один БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Московского региона", - сказали там. 

