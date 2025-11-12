В Севастополе вынесли первый приговор за публикацию ложной информации о ВС РФ

Местную жительницу осудили на 5 лет 6 месяцев лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Первый приговор, касающийся распространения ложной и дискредитирующей информации о Вооруженных силах РФ, вынесен в Севастополе - местная жительница осуждена на 5 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе городской прокуратуры.

"Вынесен приговор по первому в Севастополе уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июле 2024 года в интернет-мессенджере женщина дважды распространяла информацию, которая повлекла за собой дискредитацию и подрыв авторитета ВС РФ. При этом она знала, что сведения не соответствуют действительности, но публиковала их под видом достоверных данных.

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю добавили, что публикация была сделана в публичном канале. Это выявили сотрудники ЦПЭ УМВД по городу Севастополю. "По ходатайству следствия судом обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершении преступления она полностью признала. В ходе расследования уголовного дела выполнены все необходимые следственные действия, проведены судебные экспертизы", - отметили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

По данным прокуратуры, жительница Севастополя признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды, а также ненависти и вражды в отношении социальной группы). "Ленинский районный суд города Севастополя назначил виновной 5 лет 6 месяцев и 15 дней в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете, в течение двух лет", - добавили в пресс-службе.