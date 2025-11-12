В Тольятти два человека погибли в ДТП

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 12 ноября. /ТАСС/. В Тольятти два человека погибли и два госпитализированы после лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"ДТП в Комсомольском районе Тольятти. По предварительным данным, возле дома 12 Б по улице Куйбышева произошло лобовое столкновение автомобиля Kiа и микроавтобуса Ford Transit. С места происшествия госпитализированы два пострадавших из заказного автобуса. Из легкового автомобиля извлечены тела двух погибших, взрослых", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.