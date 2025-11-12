В Приморье с компании взыскали 47 млн рублей за завышение контракта

Прокуратура установила фиктивность сделки

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Приморском крае взыскал более 47 млн рублей с компании-поставщика, которая заключила контракт на поставку модульной станции водоподготовки с завышенной почти в два раза ценой, а после обратилась с иском о взыскании долга, чтобы попытаться легализовать преступные доходы. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

"Привлекая органы финансовой разведки и налоговые органы, надзорное ведомство установило искусственное завышение цены контракта и фиктивность сделки. Прокуратура края предъявила иск о взыскании с компании более 47 млн рублей в муниципальный бюджет. Суд полностью удовлетворил заявленные требования, признал сделку ничтожной и обязал общество вернуть средства в бюджет", - указано в сообщении.

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" администрация Октябрьского округа и подрядная организация заключили контракт по реконструкции системы водоснабжения в селе Покровка. Для выполнения контракта подрядчик заключил с компаний мнимый договор на поставку модульной станции водоподготовки стоимостью более 91 млн рублей, при этом реальная стоимость работ составила 44 млн рублей. После этого компания-поставщик попыталась через суд взыскать долг по договору и неустойки на сумму более 100 млн рублей, чтобы легализовать преступные доходы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), идет расследование.