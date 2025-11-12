ФСБ получила новые доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в службе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ФСБ России провела в Москве, Псковской области и Крыму обыски по уголовному делу о подготовке теракта в отношении митрополита Тихона, в ходе которых получила новые доказательства причастности к этому преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"11 ноября 2025 года в Москве, Псковской области и Республике Крым следственными органами проведены обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела. Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича Д. Е. и Иванковича Н. С. к инкриминируемым им преступлениям", - отметили в ФСБ. В ходе обысков также изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.

Кроме того, сообщили ФСБ, "в результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц".

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оно было возбуждено в феврале 2025 года по ст. 30 ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Попович и Иванкович содержатся под стражей.

По данным ФСБ, по заданию украинских спецслужб в феврале 2025 года они должны были совершить убийство митрополита Тихона путем подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. Согласно их чистосердечному признанию, после начала специальной военной операции их завербовали украинские спецслужбы для слежки за Тихоном, а также получения информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти.