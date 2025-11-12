ФСБ: целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров России и США

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона являлся срыв переговоров между Россией и США. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ отметили, что эксперты считают, что основной целью указанного диверсионно-террористического акта был срыв переговоров между РФ и США по вопросу урегулирования украинского конфликта. В спецслужбе добавили, что киевский режим рассчитывал на то, что при успешной реализации теракта в отношении митрополита Россия будет вынуждена отказаться от мирных переговоров.

Предполагаемые исполнители теракта - помощник Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович - должны были совершить его по указанию украинских спецслужб в феврале 2025 года.