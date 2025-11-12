Новосибирским регоператором по ТКО будет управлять совет директоров

Компания должна кредиторам около 2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Совет директоров из представителей исполнительной и законодательной власти будет управлять новосибирским оператором по обращению с ТКО - компанией "Спецавтохозяйство", которая должна кредиторам около 2 млрд рублей, после передачи ее акций от мэрии правительству области. Об этом сообщил на заседании комитета заксобрания региона и.о. министра ЖКХ и энергетики области Евгений Назаров.

Ранее депутаты заксобрания Новосибирской области одобрили передачу 100% акций регионального мусорного оператора АО "Спецавтохозяйство" в областную собственность. Назаров сообщал ТАСС, что эта процедура позволит провести ее финансовое оздоровление.

"Для управления АО "САХ" на уровне региона создается межведомственная рабочая группа под председательством замгубернатора с участием представителей заксобрания Новосибирской области. Управлением АО "САХ" будет заниматься совет директоров, также состоящий из представителей разных профильных ведомств и заксобрания региона", - сказал он, добавив, что передачу планируется завершить до конца года.

"САХ", будучи на тот момент муниципальным предприятием, был назначен регоператором в начале 2024 года. Уже осенью того года его долги составили 100 млн рублей, а в 2025 году выросли до 2 млрд рублей. В процессе обсуждения на комитете в среду министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко уточнил, что такие данные получены по результатам аудита мэрии города, однако не исключено, что эта сумма возрастет. В беседе с ТАСС Назаров добавил, что основными кредиторами регоператора являются компании-перевозчики мусора.

Также предприятие в 2023 году стало концессионером по проектам строительства двух первых в регионе комплексов мусоропереработки. Однако в 2025 году суд по искам МинЖКХ решил расторгнуть соглашения, что обусловлено срывом графика разработки необходимой документации. Реализовать проекты не удается с 2016 года.