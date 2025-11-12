На Сахалине загорелось здание автосервиса

Площадь возгорания составила 250 кв. м

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Здание автосервиса горит в Южно-Сахалинске на площади 250 кв. м. На данный момент возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Сообщение о возгорании автосервиса на улице Фиалковой поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области в 14:20 (06:20 мск - прим. ТАСС). К месту возгорания выдвинулись 12 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. На момент их прибытия горело здание автосервиса на площади 250 квадратных метров. В 15:34 (07:34 мск) возгорание локализовано", - говорится в сообщении.

На месте также работают дознаватели МЧС, которые устанавливают причину возгорания.

По данным "Сахалинэнерго", во время пожара обгорел участок провода линии электропередачи напряжением 10 кВ. Из-за этого электропитание по этой линии приостановлено. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только пожарные завершат тушение.