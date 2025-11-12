В Карачаево-Черкесии спасатели добрались до троих сорвавшихся с горы туристов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Спасатели добрались до туристов, которые сорвались со склона в горах Карачаево-Черкесии, и начали их спуск, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск", - сказали в министерстве.

Двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы, третий повредил колени.

11 ноября туристическая группа из пяти человек, направлявшаяся в Махарское ущелье, подала сигнал бедствия. Трое из них сорвались на ледяном склоне, получив травмы. Туристы не зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.