В Челябинской области сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны

Следователи завели уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудника исправительной колонии в Челябинской области заподозрили в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по региону, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Пресечена противоправная деятельность сотрудника пенитенциарного учреждения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, служащий имел в установленном порядке оформленный допуск к государственной тайне, которую и разгласил третьим лицам.

В пресс-службе УФСБ напомнили, что подобное преступление влечет максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.