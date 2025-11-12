Заместителя гендиректора филармонии Кузбасса обвиняют в получении взятки

Наталью Струкову задержали

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по концертной работе Кузбасской филармонии Наталья Струкова задержана. Ей предъявлено обвинение в получении взятки, сообщили в управлении ФСБ по Кемеровской области.

"В декабре 2023 года заместитель генерального директора филармонии, используя свое служебное положение, получила от генерального директора коммерческой организации взятку в размере 130 тыс. рублей. Денежные средства были переданы за заключение договора на техническое обеспечение учреждения световым оборудованием, последующую его оплату, а также за общее покровительство по службе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что противоправные действия выявлены при совместной работе с ГУ МВД России по Кемеровской области. Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По месту жительства и работы фигурантки проведены обыски.