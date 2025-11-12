ТАСС: в Петербурге задержали мужчину за пропаганду вступления в РДК

Против мужчины завели уголовное дело

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга, который оправдывал террористические организации и призывал вступать в них. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сегодня мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело о пропаганде терроризма, санкция по которому подразумевает до семи лет лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, речь идет о местном жителе 1973 года рождения, который оправдывал в интернете деятельность террористических организаций "Русский добровольческий корпус" (РДК, запрещена в РФ) и "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

Как отметил собеседник ТАСС, задержанный размещал в публичном доступе инструкции по вступлению в эти организации и призывал граждан РФ активно им содействовать.