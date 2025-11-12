На жителя Чувашии завели дело о попытке участия в террористической организации

Мужчина пытался выехать из России

ЧЕБОКСАРЫ, 12 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии завели уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в попытке выезда из России для участия в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Чувашской Республике.

"Задержан местный житель, планировавший выехать за рубеж для участия в деятельности международной террористической организации", - говорится в сообщении.

52-летнего мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Следствие полагает, что он переписывался через мессенджер с функционерами одной из международных террористических организаций, подтвердив свою приверженность их взглядам и выразив желание присоединиться к ней в качестве активного участника.

"С этой целью <...> было принято решение выехать в одно из ближневосточных государств. Получив необходимые сведения о маршруте выезда из России, фигурант уголовного дела прибыл в международный аэропорт в Казани, где был задержан", - отметили правоохранители.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится документирование иных эпизодов противоправной деятельности.