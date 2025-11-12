Журналистка Николаенко рассказала о роли Миндича в закупках для ВСУ

По словам Татьяны Николаенко, бывший министр обороны республики Рустем Умеров оказал содействие бизнесмену в закупке бракованных бронежилетов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обвиненный в коррупции на Украине предприниматель Тимур Миндич оказывал влияние на бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета безопасности Рустема Умерова, чтобы обеспечить закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы. Об этом пишет украинская журналистка Татьяна Николаенко из "Украинской правды" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), публикуя выдержки из материалов дела Миндича.

В материалах приводится беседа Умерова с неким представителем Миндича о закупке бронежилетов у связанной с последним компании "Миликон". Представитель Миндича просит Умерова "решить этот вопрос", потому что в него вложено много денег. Умеров обещает оказать содействие.

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по избрании меры пресечения одному из соучастников коррупционной схемы Миндича указал, что тот оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова. Умеров тем временем выехал в Стамбул, по его словам, для участия в неких никем не объявленных переговорах по разблокированию обменов пленными.