Экс-советник главы Минэнерго Украины Миронюк пытался при обыске уничтожить улики

По данным следствия, Игорь Миронюк также имел возможность привлекать представителей офиса Генпрокурора, СБУ и Госбюро расследований для давления на определенных лиц

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк рвал документы и пытался выбросить в окно мобильный телефон во время обыска. Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинский Центр противодействия коррупции.

"Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку. Прокурор перечислил риски, из-за которых Миронюка стоит взять под стражу. В частности, во время обыска Миронюк рвал документы, пытался их скрыть, выбрасывал их в окно. Он также пытался выбросить в окно мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Прокурор также обратил внимание на то, что "в разговорах фигуранты упоминают о 100-процентной вероятности срочного выезда за границу после звонка от министра". "Жена Миронюка имеет вид на жительство в Словакии и банковский счет. Сам Миронюк владеет компаниями в Болгарии и Словакии, обсуждал регистрацию фирм на Кипре и Британских Виргинских островах", - отметили в центре.

По данным следствия, Миронюк имел возможность привлекать представителей офиса Генпрокурора, СБУ и Госбюро расследований (ГБР) для давления на определенных лиц. Он также через связи с руководством ГБР получал нужную информацию о ходе досудебного расследования по определенным делам. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Прокурор просит взять Миронюка под стражу без залога.

10 ноября стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. Позднее украинские СМИ сообщили, что обвинения предъявлены Миронюку, предпринимателю Тимуру Миндичу, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.