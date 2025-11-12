ТАСС: найденная в доме в Москве пачка купюр не представляет опасности

В правоохранительных органах сообщили, что находка была обнаружена на Пенягинской улице в жилом доме у лифта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подозрительная пачка десятирублевых купюр с подарочной лентой, найденная в жилом доме в Москве, опасности не представляет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Установлено, что найденная подозрительная пачка 10-рублевых купюр с подарочной лентой в жилом доме опасности не представляет. Проверка завершена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, находка была обнаружена на Пенягинской улице в жилом доме у лифта. Ее обнаружили местные жители. "Предварительно установлено, что купюры из "банка приколов". Они изъяты и направлены на экспертизу", - сказал представитель правоохранительных органов. Кто и с какой целью их оставил, устанавливается.