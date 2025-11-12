Экс-министра здравоохранения Прикамья отправили под домашний арест

Вадима Плотникова обвиняют в получении взятки на сумму более 17 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Перми назначил бывшему главному врачу одной из больниц города и экс-министру здравоохранения Пермского края Вадиму Плотникову, обвиняемому в получении взятки на сумму более 17 млн рублей, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщили в управлении СК.

По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемый получил от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка в Пермском районе общей стоимостью более 17 млн 600 тыс. рублей. Взятка предназначалась за беспрепятственное заключение с компаниями предпринимателя контрактов, приемку поставляемых ими медицинских препаратов и медицинских изделий, своевременную их оплату, а также за общее покровительство при исполнении договоров.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Пермскому краю. Плотников был задержан бойцами Росгвардии, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Против предпринимателя, давшего взятку, также будет принято процессуальное решение.

Вадим Плотников на момент задержания был главным врачом Пермского тубдиспансера, в 2016-2017 годах он также занимал должность министра здравоохранения Пермского края.