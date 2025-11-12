ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Жительницу Набережных Челнов осудили за мошенничество на 360 млн рублей

Суд назначил женщине 10 лет лишения свободы
Редакция сайта ТАСС
10:23

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Набережночелнинский городской суд признал 46-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве на сумму свыше 360 млн рублей и назначил ей 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как установил суд, с мая 2018 года по март 2020 Албина Гладкова под предлогом оказания содействия в продаже и приобретении квартир по выгодной цене в Набережных Челнах, а также принятия под проценты денежных средств, похитила у 190 граждан свыше 360 млн рублей.

"Суд назначил виновной наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Всего дело насчитывает 167 эпизодов мошенничества. 

РоссияТатарстан