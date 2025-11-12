Жительницу Набережных Челнов осудили за мошенничество на 360 млн рублей

Суд назначил женщине 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Набережночелнинский городской суд признал 46-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве на сумму свыше 360 млн рублей и назначил ей 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как установил суд, с мая 2018 года по март 2020 Албина Гладкова под предлогом оказания содействия в продаже и приобретении квартир по выгодной цене в Набережных Челнах, а также принятия под проценты денежных средств, похитила у 190 граждан свыше 360 млн рублей.

"Суд назначил виновной наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Всего дело насчитывает 167 эпизодов мошенничества.