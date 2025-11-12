На депутата Петербурга составили протокол о демонстрации экстремистской символики

Речь идет о депутате Законодательного собрания от партии "Яблоко" Ольге Штанниковой

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Ольга Штанникова стала фигуранткой дела о публичной демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал протокол в отношении Ольги Штанниковой по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики). Речь в материале идет о публикации 2013 года на странице в соцсети "ВКонтакте", к которой была прикреплена фотография Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ - прим. ТАСС)", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева. Она уточнила, что материал составлен в полиции.

Штанникова стала депутатом Заксобрания осенью 2024 года - к ней перешел партийный мандат Бориса Вишневского, который ранее был признан иностранным агентом и в связи с этим досрочно сложил полномочия в соответствии с законом. В прошлом, с 2012 по 2022 год, Штанникова возглавляла аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Является членом партии "Яблоко" с 1995 года.

Ранее суды Петербурга уже как минимум дважды выносили положительные решения по протоколам о публикации фотографий Навального. 11 сентября был оштрафован на 1,5 тыс. рублей депутат заксобрания Петербурга Михаил Амосов, который в день смерти Навального в феврале 2024 года опубликовал в своем Telegram-канале материал в память о покойном с фотопортретом. 15 сентября был арестован на 15 суток (городской суд позднее смягчил наказание до 13 суток) правый активист и экс-кандидат в муниципальные депутаты Савва Федосеев, также разместивший фото Навального в Telegram-публикации по случаю его смерти. При рассмотрении обоих дел суды интерпретировали фотоизображение Навального как символику организаций, которые тот возглавлял и которые были признаны в России экстремистскими в июне 2021 года (ФБК, Фонд защиты прав граждан и движение "Штабы Навального").