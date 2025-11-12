ТАСС: компаньону экс-судьи Верховного суда Момотова продлили арест

Защита Андрея Марченко просила изменить меру пресечения

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС, архив

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Краснодара до конца января продлил срок ареста обвиняемому в мошенничестве компаньону экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова Андрею Марченко, его сыну Ивану Марченко, а также доверенному лицу бизнесмена Ольге Тимофеенко. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Суд продлил арест Андрею и Ивану Марченко, а также Тимофеенко на 2 месяца 16 суток", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката бизнесмена Ивана Дворовенко, защита просила изменить меру пресечения на домашний арест. "Постановление о продлении меры пресечения защита обжалуем в апелляции", - заявил ТАСС защитник.

Андрей Марченко - бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактическим совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон". Также это установил Останкинский суд Москвы, который удовлетворил иск надзорного ведомства к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей. Суд перед этим наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, обоих Марченко, Тимофеенко и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц.

Следствие считает, что по указанию Марченко Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Андрей Марченко неофициально продолжил "фактическое управление компанией".