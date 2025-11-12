Против жителя Ярославля завели дело об участии в нежелательной организации

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ, в отношении жителя Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

"УФСБ России по Ярославской области установлено, что житель г. Ярославля, находясь в одной из стран НАТО, принимал активное участие в антироссийской деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ. СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, ранее мужчина решением суда был привлечен к административной ответственности за совершение аналогичных действий.