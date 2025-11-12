Директора по безопасности "Энергоатома" Басова арестовали на два месяца

Ему дано право на залог в $1 млн

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Суд Киева избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности украинской компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, обвиняемому в соучастии в деле о коррупции в энергетике на Украине, отправив его на два месяца под арест с правом внесения залога в $1 млн. Трансляция заседания велась на телеканале "Общественное. Новости".

"Взять под стражу исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова на 60 дней с возможность внесения залога в 40 млн гривен (около $1 млн - прим. ТАСС)", - сказал судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины.

Басов, по версии следствия, в работе преступной группировки отвечал за блокирование выплат контрагентам "Энергоатома", то есть за работу так называемого шлагбаума, чтобы потом требовать взятки в размере 10-15% от суммы контракта.