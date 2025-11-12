Заплатившему мошенникам за "наследство из Африки" мужчине отказали в компенсации

Потерпевший перевел злоумышленникам почти 32 млн

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Петербургский суд отказал мужчине во взыскании с ответчика по гражданскому иску 754 тыс. рублей, которые переводились на счет последнего, как предполагается, при реализации мошеннической схемы. Злоумышленники убедили истца в том, что он получил наследство от умершего родственника в Западной Африке, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

"История Ивана (заявителя - прим. ТАСС) такова: в марте 2022 года в мессенджере истцу написал мужчина, который представился сотрудником банка из Западной Африки. Гарри (сотрудник банка) сообщил Ивану, что у него в Африке умер родственник и оставил ему в наследство 16 980 000 долларов США. И… Ваня поверил!!! Дальше, как вы, наверное, уже догадались, для юридического сопровождения процедуры вступления в наследство, а также перевоза денег из Африки в Россию истец должен был заплатить. И Ваня… перевел Гарри на разные счета 31 950 115 рублей!!! И вдруг… Гарри перестал выходить на связь", - рассказала Лебедева в своем Telegram-канале.

Истец обратился в суд, когда осознал, что стал жертвой мошенников. Ответчик по имени Петр, с которого он потребовал взыскать неосновательное обогащение с процентами, был одним из тех, на чей счет Иван переводил деньги.

Суд, изучив материалы дела, установил, что деньги Ивана были перечислены им на счет Петра не по ошибке (случайно), а похищены путем обмана (по данному факту расследуется уголовное дело), поэтому компенсация может быть присуждена только после того, как Петр будет признан виновным в мошенничестве.

"Надлежащим способом защиты его (истца - прим. ТАСС) нарушенного права будет являться возмещение причиненного ему вреда по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, для чего необходимо установление участия Петра в совершенном хищении. Без установления указанных обстоятельств взыскание с ответчика в пользу истца неосновательного обогащения не может быть признано соответствующим требованиям закона", - определил судья.