Экс-министра здравоохранения Владимирской области арестовали

Валерия Янина обвиняют в превышении должностных полномочий

ВЛАДИМИР, 12 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира отправил под стражу бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Октябрьским районным судом г. Владимира избрана мера пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения за превышение должностных полномочий <…>. Обвиняемый заключен под стражу на срок 2 месяца, то есть по 10 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Янин обвиняется в превышении должностных полномочий в ходе проведения закупки наркозно-дыхательных аппаратов для нужд учреждений здравоохранения Владимирской области. Его незаконные действия причинили ущерб бюджету на сумму свыше 50 млн рублей.

Янин был заключен под стражу в декабре 2024 года по делу о превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных денег, позже его перевели под домашний арест. По версии следствия, с 2021 года Янин, будучи главным врачом Александровской районной больницы, начислял повышенные выплаты подчиненным, при этом часть денег они передали ему. В ноябре 2023 года его назначили на пост министра здравоохранения региона, где он продолжил свою противоправную деятельность. Сотрудники УФСБ задержали его 11 декабря с поличным при получении очередной суммы. По предварительной оценке, Янин получил более 400 тыс. рублей.