Экс-советника главы Минэнерго Украины арестовали на два месяца по делу Миндича

По версии следствия, он был доверенным лицом бизнесмена и выполнял его поручения, связанные с получением взяток и распределением контрактов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Киевский суд отправил экс-советника министра энергетики Украины Игоря Миронюка, обвиняемого в соучастии по делу о коррупции в энергетике, под арест на два месяца с правом внесения залога в $2,99 млн. Трансляция заседания велась на телеканале "Общественное. Новости".

"Взять под стражу Игоря Миронюка на 60 дней с возможностью внесения залога в 126 млн гривен (около $2,99 млн - прим. ТАСС)", - сказал судья Высшего антикоррупционного суда Украины.

Миронюк, по версии следствия, был доверенным лицом бизнесмена Тимура Миндича в группировке и выполнял его поручения, связанные с получением взяток и распределением контрактов.

В частности, он вместе с исполнительным директором по безопасности "Энергоатома" Дмитрием Басовым контролировал все закупки и кадровые решения в компании и является организатором схемы по отмыванию средств. Во время обыска, который проводили у него детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Миронюк пытался уничтожить документы и выбросить свой телефон из окна квартиры.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у бывшего главы Минэнерго и действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Сам Миндич выехал с Украины прямо перед обысками и находится в Израиле. Вместе с ним за пределами страны оказались и его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы. НАБУ также сообщило, что коррупционная группа могла действовать не только в энергетической, но и оборонной сфере. На этом фоне 11 ноября глава украинской делегации на переговорах с РФ, бывший глава военного ведомства и нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для новых встреч по обменам пленными.